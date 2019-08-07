Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимумаVSE42 Новости 10:58
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
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Золото во ВТР рослo третий день, находясь у шестилетних пиков
Вестник золотопромышленникавчера в 23:56
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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