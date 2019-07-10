Энергетика
Цена на нефть уверенно идет вверхExpert.ru вчера в 02:50
Отчет министерства будет обнародован ближе к вечеру. По сообщению аналитика Forex.com Фавада Разакзада, на сегодня «цены хорошо сбалансированы, а инвесторы ждут новых факторов, которым может стать резкое изменение запасов нефти в США».
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
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Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
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«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае
Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
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Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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Обновлено 09 июля в 09:27
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Обновлено вчера в 12:15
Хоккей
КХЛ представила официальный календарь на новый сезон
Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
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Происшествия
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В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
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Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
МИД назвал кощунством протесты Эстонии и Латвии против салютов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными и кощунственными протесты властей Эстонии и Латвии против салютов в честь освобождения Риги и Таллина.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Apple избавит iPhone от экранных вырезов в 2021 году
Apple планирует избавить iPhone от экранных вырезов.
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Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
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Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Баскетбол
Серхио Родригес продолжит карьеру в «Милане»
Бывший разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес продолжит карьеру в итальянском «Милане», сообщает Sportando.
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В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Обновлено в 07:15
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
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Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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Театры
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев
Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
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Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
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Политика
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В августе 2018 года Торубаров был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.
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Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
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Футбол
Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
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