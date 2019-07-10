Энергетика

Цена на нефть уверенно идет вверхExpert.ru вчера в 02:50

Отчет министерства будет обнародован ближе к вечеру. По сообщению аналитика Forex.com Фавада Разакзада, на сегодня «цены хорошо сбалансированы, а инвесторы ждут новых факторов, которым может стать резкое изменение запасов нефти в США».
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Brent подорожала до $67,2 за баррель после вчерашнего скачка на 4,5%

Интерфакс01:34

Цены на нефть падают на фоне замедления темпов роста мировой экономики

Financial One09 июля в 02:04

Мировые цены на нефть сегодня утром идут вверх

Эхо Москвы01:15

Цены на нефть растут

RT на русском01:13

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды заметно выросли

Банки.ру01:07

Нефть дорожает на данных американского Минэнерго о снижении запасов

News.ru02:40

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

Взгляд.ру08 июля в 02:15
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы

В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Здоровье

Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование

Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19
Общество

«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае

Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Обновлено вчера в 12:15
Хоккей

КХЛ представила официальный календарь на новый сезон

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Центральный рынок горит в Перми

В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
Обновлено в 10:41
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

МИД назвал кощунством протесты Эстонии и Латвии против салютов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными и кощунственными протесты властей Эстонии и Латвии против салютов в честь освобождения Риги и Таллина.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Apple избавит iPhone от экранных вырезов в 2021 году

Apple планирует избавить iPhone от экранных вырезов.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда

По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 10:48
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Баскетбол

Серхио Родригес продолжит карьеру в «Милане»

Бывший разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес продолжит карьеру в итальянском «Милане», сообщает Sportando.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено в 07:15
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев

Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
Обновлено в 11:28
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Глава МВД Крыма отправлен в отставку

В августе 2018 года Торубаров был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

Обновлено в 04:17
Футбол

Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:06
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