Уточняется, что участники рынка успешно отыгрывают данные о снижении запасов нефти в США. Согласно отчетам падение произошло на 8,13 миллиона баррелей за предшествующую неделю. Это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются, сообщают эксперты.

Цена на нефть уверенно идет вверх

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