Цена на нефть упала ниже $61 за баррельБИЗНЕС Online 03 июня в 02:24

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,2% до $ 60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года. Цена нефти марки WTI снизилась на 1,1% до $ 52,9 за баррель.

Цена на нефть упала ниже $61 за баррель

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Политика Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Политика Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Авто Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class Дебют нового Mercedes-Benz GLB должен состояться уже летом этого года, но точная дата пока держится в тайне.

Политика Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Общество Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.

Экономика Максим Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития Российской Федерации Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Авто Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.

Музыка Адель и JAY-Z написали статьи для Гластонберийской книги Организаторы мероприятия Майкл и Эмили Эвис написали и составили книгу, приуроченную к 50-летию фестиваля, проходящего в Великобритании в городке Гластонбери.

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Здоровье 7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.

Футбол Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.