Энергетика
Цена на нефть упала ниже $61 за баррельБИЗНЕС Online 03 июня в 02:24
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,2% до $ 60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года. Цена нефти марки WTI снизилась на 1,1% до $ 52,9 за баррель.
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Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
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Шоу-бизнес
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Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class
Дебют нового Mercedes-Benz GLB должен состояться уже летом этого года, но точная дата пока держится в тайне.
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Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Экономика
Максим Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
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Экономика
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Авто
Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
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Музыка
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Обновлено вчера в 17:45
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
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Здоровье
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Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
Обновлено 04 июня в 16:03
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Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
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Политика
Соратники Зеленского обвинили сотрудников МИД в работе на Порошенко
Ранее сообщалось, что Верховная рада отказалась уволить главу МИД страны Павла Климкина, который подал в отставку сразу после вступления Зеленского в должность.
Обновлено в 06:55