Энергетика
Нефть Brent упала до $60 за баррельREGNUM 03 июня в 16:45
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent к настоящему моменту подешевели на $1,27 за баррель (2,05%), до $60,72 за баррель.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
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