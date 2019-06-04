Нефть Brent упала до $60 за баррельREGNUM 03 июня в 16:45

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent к настоящему моменту подешевели на $1,27 за баррель (2,05%), до $60,72 за баррель.

Нефть Brent упала до $60 за баррель

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