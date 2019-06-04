Энергетика
Цена на нефть упала ниже $61 за баррельБИЗНЕС Online 03 июня в 02:24
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,2% до $ 60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года. Цена нефти марки WTI снизилась на 1,1% до $ 52,9 за баррель.
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Сеть супермаркетов «Перекресток» собирается запустить карты рассрочки для покупателей, по которым еду в магазинах можно будет приобрести в долг.
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