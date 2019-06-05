Энергетика
Цена на нефть упала ниже $61 за баррельБИЗНЕС Online 03 июня в 02:24
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,2% до $ 60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года. Цена нефти марки WTI снизилась на 1,1% до $ 52,9 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 03:29
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Кино
Критики разгромили фильм «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 03:38
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме
Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.
Обновлено в 02:34
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Футбол
Дзюба встал в ворота сборной России
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO
TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар на юге Москвы
Обновлено в 02:49
Общество
Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках
Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина до 33 лет жил без паспорта
Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края до 33 лет не имел паспорта и только недавно обратился в полицию за документом.
Обновлено в 01:50
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву
В ходе состоявшейся накануне визита в Россию пресс-конференции Си Цзиньпин ответил на вопросы российских журналистов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14