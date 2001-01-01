Энергетика
Цена на нефть преодолела отметку $74REGNUM 00:14
Сегодня, 22 апреля, рынок открылся резким ростом цен на нефть. Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28. Покупатели преодолели все промежуточные сопротивления и двигаются к целевому уровню $74,45.
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Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено 20 апреля в 11:37
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Гаджеты
Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть
Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
Специалист напоминает, что не стоит торопиться заниматься самолечением и покупкой снотворных, если соблюдение всех правил здорового сна и отказ от вечернего просмотра соцсетей не помогает легко засыпать и, главное, высыпаться.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено вчера в 23:50
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Украине составила 62%
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском
Сотрудники силовых ведомств задержали в Подмосковье двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном сбыте и хранении оружия и боеприпасов.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Кино
В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Две хулиганки возмутили горожан своим поведением на Аничковом мосту
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Обновлено вчера в 14:37