Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года. Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в октябре 2019 года сократилась на бирже ICE в Лондоне на 1,9% – до 57,82 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов от 15.49 мск.

Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель

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