Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррельВзгляд.ру вчера в 09:06
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года. Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в октябре 2019 года сократилась на бирже ICE в Лондоне на 1,9% – до 57,82 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов от 15.49 мск.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
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