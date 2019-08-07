Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $58РБК 09:27
Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $58. По данным на 16:10 мск, октябрьские фьючерсы Brent потеряли 2,48% с последнего закрытия ($58,94) и достигли отметки $57,32 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Происшествия
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
Обновлено в 18:02
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии
4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:54
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Космос
Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца
Как сообщается, ранее другие, менее совершенные методы позволии специалистам предположить, что черная дыра может более чем в 300 раз превосходить Солнце по массе, однако новые, более достоверные измерения, пусть и выглядят заметно «скромнее», все равно являются весьма впечатляющими, считают авторы научной работы.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
30 очагов лесных пожаров потушили за сутки вертолеты Минобороны
Вертолеты армейской авиации министерства обороны России Ми–8 за последние сутки ликвидировали 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области.
Обновлено в 04:19
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+.
Обновлено в 16:12
Гаджеты
Стартап из США разработал кофемашину для варки пива
Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Сальвини заявил о проблемах в правительственной коалиции Италии
Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини констатировал разногласия в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд", и в очередной раз заявил о возможности проведения досрочных выборов.
Обновлено в 19:02
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика
Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Обновлено вчера в 14:02
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:03