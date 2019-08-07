Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $58РБК 09:27

Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $58. По данным на 16:10 мск, октябрьские фьючерсы Brent потеряли 2,48% с последнего закрытия ($58,94) и достигли отметки $57,32 за баррель.
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