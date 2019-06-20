Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ 18 июня в 11:37

По состоянию на 18.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,05% — до 62,78 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,33%, до 54,41 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Политика Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.

ЖКХ После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев поручил МинЖХК и местным властям в Верхней Салде оперативно проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию».

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Политика В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.

Политика Володин раскритиковал Грузию после нападений на российскую делегацию Действия властей Грузии при проведении Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Политика Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

Авто Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).

Культура Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством» Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Космос Затраты NASA на лунную программу уже превысили план Специалисты из Счетной палаты США в докладе для Конгресса США заявили, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже превышает запланированные затраты на подготовку к пилотируемой миссии на естественный спутник нашей планеты.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в РФ Раньше "АльфаСтрахование" предоставила рейтинг самых угоняемых авто в России за первый квартал этого года.

Общество В пятницу в Петербург придут ливни и грозы На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Происшествия Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Общество Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Наука Роспатент назвал 100 лучших изобретений года Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".

Политика МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.