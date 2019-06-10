Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррельМосковский Комсомолец 01:14

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,49%, достигнув $63,60 за баррель.
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Нефть торгуется без единой динамики на перспективах сделки ОПЕК+ и опасениях за спрос

ПРАЙМ07:24

Нефть восстанавливается медленно, но верно

REGNUM05:45

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

Росбалт02:37

Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель

Московский Комсомолец01:14

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Интересант02:00

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру08 июня в 03:13
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Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Авто

Самую быструю в мире газонокосилку внесут в книгу рекордов Гиннеса

Обновлено в 06:42
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC

Обновлено в 07:56
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Общество

Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей

На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак живут вместе только 4 дня в неделю

Обновлено в 08:10
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Культура

Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек

Обновлено в 08:00
Теннис

Касаткина потеряла восемь позиций рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина остается первой ракеткой России, но она лишилась восьми позиций в мировом рейтинге.
Обновлено в 02:43
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Игры

Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения

Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.
Обновлено в 01:35
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика

Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

Обновлено в 07:43
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