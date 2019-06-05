Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 05 июня в 12:41
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Путин оценил начало президентства и актерские навыки Зеленского
Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2019 высказался о президенте Украине Владимире Зеленском и оценил его актерские навыки.
Обновлено в 10:21
Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
Президент пожелал главреду RT всего самого доброго
Обновлено в 11:23
Политика
Си Цзиньпин назвал Трампа другом
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Игры
Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»
Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Симоньян сообщила, что она пришла на эфир радиостанции, где у входа её встретила Любовь Соболь с включенной видеокамерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Авто
LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Теннис
Вондроушова сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Эшли Барти
Обновлено в 10:35
Общество
Брэд Питт отказался быть лицом натуралов
Голливудский актер Брэд Питт потребовал убрать свое имя и фотографию с сайта организации Super Happy Fun America, защищающей права гетеросексуалов.
Обновлено в 11:52
Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек
28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.
Обновлено в 10:39
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока»
Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа.
Обновлено в 11:35
Культура
В Екатеринбурге вручили литературную премию «Неистовый Виссарион»
Первую и единственную в России литературную премию, предназначенную критикам, придумали и организовали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г Белинского, поэтому иным ее название и быть не могло - "Неистовый Виссарион".
Обновлено в 07:38
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Единоборства
Ян — о бое с Риверой: постараюсь набить эту голову и идти за другой
В преддверии боя Ян поделился ожиданиями от него, лаконично обозначив главную задачу.
Обновлено в 10:11
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Наука
Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено в 10:56