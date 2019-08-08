Энергетика

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста 07 августа в 09:30

На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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