Энергетика

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста 07 августа в 09:30

На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent упала до $57,26 за баррель

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
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Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.
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В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

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Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.
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