Энергетика
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста 07 августа в 09:30
На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
Религия
В Серов прибудут частицы мощей Великомученика целителя Пантелеймона
Обновлено вчера в 06:32
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено вчера в 23:08
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Общество
К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима»
Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.
Обновлено 07 августа в 00:17
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Кино
Умер известный французский режиссер Жан-Пьер Моки
Обновлено в 04:29
Происшествия
Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге
Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.
Обновлено в 04:21
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Как сообщается, ветер достигнет 7-12 м / с, местами усилится до 18-23 м / с. Главное управление МЧС России по Москве порекомендовала жителям столицы по возможности укрыться от непогоды в зданиях, не выходить гулять в парки и избегать деревьев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Петербурге пассажир «Волги» открыл стрельбу из окна
В Санкт-Петербурге пассажир «Волги» открыл стрельбу прямо из окна автомобиля, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 04:24
Футбол
Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Немецкие корветы планируют вооружить лазерным оружием
Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.
Обновлено в 03:32
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Московский зоопарк откроется позже из-за штормового предупреждения
Московский зоопарк откроется позже из-за штормового предупреждения. Сегодня, 9 августа, зоопарк будет работать с 11:00.
Обновлено в 03:46
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Финансы
Фондовый рынок США завершил торги с большой прибылью
За несколько дней роста все индексы фондового рынка США смогли компенсировать ущерб, полученный в ходе самых убыточных торгов года в понедельник 5 августа.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:30