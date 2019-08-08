Энергетика

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста вчера в 09:30

На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

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Цены на нефть растут после резкого падения

Газета.Ru04:33
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом

Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
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Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер

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Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы

Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.
Обновлено в 06:56
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Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Обновлено в 17:26
Политика

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Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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Кино

Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу

Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
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Армия и оружие

В Индии рухнул российский истребитель Су-30

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Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
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Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
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AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
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Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
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«Квартал 95» нашел замену Зеленскому

Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
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Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

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Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
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Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб

Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

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Всероссийский День льняного поля примет Тверская область

Обновлено вчера в 05:58
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