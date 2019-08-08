Энергетика
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $59МонаВиста вчера в 09:30
На бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
Происшествия
Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском
Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Недвижимость
Россиянам разрешат покупать квартиры за треть стоимости
Покупателям жилья в новостройках могут позволить вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов от полной стоимости квартиры.
Обновлено в 09:32
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Политика
Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом
Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер
Обновлено в 16:50
Происшествия
Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы
Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.
Обновлено в 06:56
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Авто
В России подорожали автомобили Datsun
Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
Обновлено в 14:46
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб
Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 17:41
Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Обновлено вчера в 05:58