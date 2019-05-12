Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррельИзвестия вчера в 15:05

Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,63%, до $53,97 за баррель. По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%. Ее цена составила $61,95 за баррель, передает ТАСС.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

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