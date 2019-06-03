Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61Life.ru 02:04
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель. Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Происшествия
У экс-главы района Подмосковья нашли имущество на 9 млрд
У бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество, стоимостью девять млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
Ранее стало известно, что в США за неделю, завершившуюся 25 мая, количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось, но слабее ожиданий.
Обновлено в 11:21
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Спорт
Наталья Паршикова покинула пост замглавы Минспорта
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минспорта, статс-секретаря ведомства Наталью Паршикову.
Обновлено в 12:34
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Apple заявила о закрытии iTunes
Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
У экс-главы Раменского района нашли алиби в день убийства
1 июня суд арестовал экс-главу Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии родила сына
О беременности молодой супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе, хотя сама модель слухи о предстоящем пополнении в семье не подтверждала.
Обновлено в 14:50
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48