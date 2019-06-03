Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61Life.ru 02:04

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель. Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.
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