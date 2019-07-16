Энергетика

Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 01:00

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Шансы на возвращение нефти к росту все равно остаются - ИФК «Солид»

Финмаркет02:28

Нефть дорожает, баррель Brent закрепился выше $66

Росбалт02:43

Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне

News.ru02:38

Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррель

Интерфакс01:39

Цена нефти марки Brent выросла до $66,53 за баррель

Московский Комсомолец01:12

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:00

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвывчера в 01:45
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:38, Вашингтон
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Игры

Новая экранизация Doom выйдет в октябре

Авторы уже второй экранизации Doom, которая получила подзаголовок «Аннигиляция», объявили точную дату выхода картины — 1 октября 2019 года.
Обновлено в 03:14
Общество

В Минтруде прокомментировали сообщения о «дополнительном выходном»

Ранее СМИ сообщали о том, что россиянам планируют разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

Потушен пожар на площади 100 «квадратов» в здании в центре Москвы

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Пушилин заявил об активизации спецслужб Украины в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потребовал усилить работу силовых структур ДНР в связи с активизацией украинских спецслужб в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Автоспорт

Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа

Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено в 03:25
Политика

Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

У Зеленского захотели провести еще одни выборы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В Турции сообщили о прибытии очередного самолета с элементами С-400

Обновлено в 03:08
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Врачам удалось разделить сиамских близнецов со сросшимися головами

Врачи больницы Грэйт Ормонд Стрит в Великобритании разделили сиамских близнецов со сросшимися головами из Пакистана, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Мария Мотузная вернулась в Россию и намерена жить в Петербурге

Барнаульская студентка Мария Мотузная, известная своей борьбой за свободные репосты в социальных сетях, вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м

В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено вчера в 17:02
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