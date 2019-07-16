Энергетика
Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 01:00
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:38, Вашингтон
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Игры
Новая экранизация Doom выйдет в октябре
Авторы уже второй экранизации Doom, которая получила подзаголовок «Аннигиляция», объявили точную дату выхода картины — 1 октября 2019 года.
Обновлено в 03:14
Общество
В Минтруде прокомментировали сообщения о «дополнительном выходном»
Ранее СМИ сообщали о том, что россиянам планируют разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Пушилин заявил об активизации спецслужб Украины в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потребовал усилить работу силовых структур ДНР в связи с активизацией украинских спецслужб в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Автоспорт
Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа
Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов
Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено в 03:25
Политика
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
У Зеленского захотели провести еще одни выборы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 03:04
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Врачам удалось разделить сиамских близнецов со сросшимися головами
Врачи больницы Грэйт Ормонд Стрит в Великобритании разделили сиамских близнецов со сросшимися головами из Пакистана, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Мария Мотузная вернулась в Россию и намерена жить в Петербурге
Барнаульская студентка Мария Мотузная, известная своей борьбой за свободные репосты в социальных сетях, вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м
В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено вчера в 17:02