Энергетика

Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррельИнтерфакс 01:39

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель.
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Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от реакции участников рынка на предстоящий отчет по запасам нефти в США - AMarkets

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвывчера в 01:45

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Цена нефти марки Brent выросла до $66,53 за баррель

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Цена на нефть марки Brent растёт

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Нефть дорожает, баррель Brent закрепился выше $66

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В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

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Происшествия

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Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Обновлено вчера в 19:09
Общество

В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
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Игры

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Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
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Происшествия

У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель

Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

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Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

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Обновлено вчера в 13:34
Политика

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На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
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Xiaomi активно пробивается в полупроводники

Xiaomi приобрела примерно 6% акций производителя чипов VeriSilicon Holdings, поддержав тем самым реорганизацию своей стратегии, в рамках которой она видит полупроводники центром инноваций.
Обновлено вчера в 07:23
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Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

Обновлено в 03:15
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Цены на сахар в России рекордно упали

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей.
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Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).
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Армия и оружие

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В Бразилии похитили интервью с Неймаром

У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL.
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«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
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