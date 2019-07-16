Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель.

Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррель

Экономика На развитие спорта в Свердловской области дополнительно направят 208 млн рублей Текущие расходы на физкультуру и спорт в Свердловской области увеличатся на 208 млн рублей, соответствующие поправки в бюджет правительство региона приняло 16 июля, сообщил во вторник журналистам департамент информационной политики области.

Наука Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Экономика Блокчейн-платформа Vostok продана GHP Group Как говорится в сообщении компании, Александр Иванов полностью продал GHP Group свою долю в Vostok, чтобы сосредоточиться на развитии своего основного проекта – Waves Platform.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Общество В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Игры Кроссплей в Borderlands 3 появится только после релиза Весной, после официальной презентации компанией Gearbox игры Borderlands 3, директор студии Рэнди Питчфорд подчеркивал, что компания весьма нацелена на кроссплатформенный геймплей в ожидаемой новой игре, при этом в анонсе она прошла по данным только мельком.

Армия и оружие Stratfor назвала «слабые стороны» C-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Происшествия У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Гаджеты Xiaomi активно пробивается в полупроводники Xiaomi приобрела примерно 6% акций производителя чипов VeriSilicon Holdings, поддержав тем самым реорганизацию своей стратегии, в рамках которой она видит полупроводники центром инноваций.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Футбол В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Политика МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Футбол В Бразилии похитили интервью с Неймаром У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL.