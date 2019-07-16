Энергетика
Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррельИнтерфакс 01:39
Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Экономика
На развитие спорта в Свердловской области дополнительно направят 208 млн рублей
Текущие расходы на физкультуру и спорт в Свердловской области увеличатся на 208 млн рублей, соответствующие поправки в бюджет правительство региона приняло 16 июля, сообщил во вторник журналистам департамент информационной политики области.
Обновлено в 03:15
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Экономика
Блокчейн-платформа Vostok продана GHP Group
Как говорится в сообщении компании, Александр Иванов полностью продал GHP Group свою долю в Vostok, чтобы сосредоточиться на развитии своего основного проекта – Waves Platform.
Обновлено в 03:40
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Космос
В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году
Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Игры
Кроссплей в Borderlands 3 появится только после релиза
Весной, после официальной презентации компанией Gearbox игры Borderlands 3, директор студии Рэнди Питчфорд подчеркивал, что компания весьма нацелена на кроссплатформенный геймплей в ожидаемой новой игре, при этом в анонсе она прошла по данным только мельком.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель
Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Xiaomi активно пробивается в полупроводники
Xiaomi приобрела примерно 6% акций производителя чипов VeriSilicon Holdings, поддержав тем самым реорганизацию своей стратегии, в рамках которой она видит полупроводники центром инноваций.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе
Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей.
Обновлено в 02:59
Футбол
В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции
Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
В Бразилии похитили интервью с Неймаром
У бразильских журналистов украли эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром, сообщает UOL.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16