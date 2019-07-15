Энергетика

Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 01:00

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Нефть Brent подорожала до $66,6 за баррель

Интерфакс01:39

Цена нефти марки Brent выросла до $66,53 за баррель

Московский Комсомолец01:12

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвывчера в 01:45

Нефть торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне

ПРАЙМ01:23

Brent может подорожать выше $70 до конца недели

News.ruвчера в 10:59

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалтвчера в 02:33

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия

В Чечне самолет упал на жилой дом

Обновлено в 01:46
Политика

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимстве в России

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России

По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено вчера в 14:25
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»

Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

В Петербурге теплоход врезался в набережную

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Названы самые популярные марки в регионах России

Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Авто

Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Россиянку приговорили к трем годам тюрьмы во Вьетнаме за проституцию

Народный суд вьетнамского города Хошимина приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы с отбыванием срока на вьетнамской территории — за организацию проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Сайгон».
Обновлено в 00:15
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Сегодня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приедет в Тулу

Сегодня, 16 июля, в Тулу с рабочим визитом приедет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:09
Общество

На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров

Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты

16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении

Официальная премьера устройства ожидается 23 июля, одновременно со смартфонами Honor 9X.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евро

Португальский клуб предложил за немецкого голкипера чуть более 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:46
Общество

Россию и Китай соединят канатной дорогой

Объявлен старт начала строительства канатной дороги, которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
Обновлено в 00:33
Политика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери

О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
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