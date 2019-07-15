Энергетика
Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 01:00
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Обновлено в 01:46
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимстве в России
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России
По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Экономика
В России подешевели полисы ОСАГО
По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
В Петербурге теплоход врезался в набережную
Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Названы самые популярные марки в регионах России
Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Россиянку приговорили к трем годам тюрьмы во Вьетнаме за проституцию
Народный суд вьетнамского города Хошимина приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы с отбыванием срока на вьетнамской территории — за организацию проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Сайгон».
Обновлено в 00:15
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Сегодня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приедет в Тулу
Сегодня, 16 июля, в Тулу с рабочим визитом приедет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:09
Общество
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты
16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении
Официальная премьера устройства ожидается 23 июля, одновременно со смартфонами Honor 9X.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
«Порту» предложил «ПСЖ» за Траппа 5 миллионов евро
Португальский клуб предложил за немецкого голкипера чуть более 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Россию и Китай соединят канатной дорогой
Объявлен старт начала строительства канатной дороги, которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
Обновлено в 00:33
Политика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери
О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04