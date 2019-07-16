Энергетика
Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 01:00
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Обновлено в 01:46
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 04:54
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Авто
Названы самые популярные марки в регионах РФ
Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:20
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Политика
Сегодня Дмитрий Медведев с рабочим визитом приедет в Тулу
Сегодня, 16 июля, в Тулу с рабочим визитом приедет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Экономика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика
Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Intel начала распространять 64-процессорную нейроморфную систему Pohoiki Beach
Система Pohoiki Beach содержит до 64 нейроморфных процессоров Intel Loihi и «умная», как 8 тараканов, что подразумевает объём кремниевого «мозга» ёмкостью 8 млн нейронов.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Команда Зеленского задумалась о проведении досрочных местных выборов
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского не исключает возможности проведения внеочередных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 01:07
Общество
Минтруд России разъяснил правила переноса выходных в 2020 году
Минтруд России разъяснил порядок переноса выходных в 2020 году.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации
23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48