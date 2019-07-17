Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Нефть резко потеряла в цене свыше 3%

News.ru11:51

Цены на нефть снижаются, баррель Brent пытается удержаться вблизи $64

Росбалт02:58

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 18 июля в 15:00 MSK составил $64.11 за баррель

АК&М08:40

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:13

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,79 за баррель

Московский Комсомолец01:37

Brent достигла отметки $63,75 за баррель

Интерфакс01:50

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы15 июля в 01:45
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
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Экономика

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Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Культура

Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

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Наука

В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена

Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Хоккей

«Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена

Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.
Обновлено в 07:36
Общество

Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:20
Политика

МИД выразил протест из-за американских учителей

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Транспорт

Автомобилисты встали в 7-балльных пробках в центре Петербурга

Сегодня вечером петербургские автомобилисты встали в 7-балльных пробках.
Обновлено в 10:45
Политика

Лавров встретился в Бонне с главой МИД Германии

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят переговоры в Бонне в рамках форума "Петербургский диалог".
Обновлено в 08:24
Наука

Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец

16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

Обновлено в 12:14
Политика

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Обновлено в 12:25
Технологии

Испытания беспилотника-огнемета из США показали на видео

Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
Обновлено в 06:27
Авто

Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»

Обновлено в 04:58
Общество

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Обновлено в 10:22
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
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Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
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