Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32
Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят переговоры в Бонне в рамках форума "Петербургский диалог".
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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Происшествия
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
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В результате ДТП в Туве погибли семь человек
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Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
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Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
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Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
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Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
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Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
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Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
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Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
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