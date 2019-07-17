Энергетика

Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 16 июля в 01:00

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Brent достигла отметки $63,75 за баррель

Интерфакс01:50

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 18 июля в 15:00 MSK составил $64.11 за баррель

АК&М08:40

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды снизились

Банки.ру01:41

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:13

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,79 за баррель

Московский Комсомолец01:37

Цены на нефть снижаются, баррель Brent пытается удержаться вблизи $64

Росбалт02:58

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы15 июля в 01:45
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Обновлено вчера в 07:25
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«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
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Политика

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
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Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
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Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Футбол

Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
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Турция рассказала о плюсах ссоры с США

Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания

По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
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Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей

Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
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Названы самые популярные иномарки российской сборки

Рейтинг самых популярных у россиян иномарок, собранных на территории страны, составило аналитическое агентство «Автостат».
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Ставрополец, обливший кислотой трех девушек, предстанет перед судом

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Обновлено в 01:14
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено в 09:06
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Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Обновлено в 07:53
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек

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Обновлено в 07:11
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Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Обновлено в 07:46
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«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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