Энергетика
Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 16 июля в 01:00
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Политика
Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Футбол
Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами
Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
Политика
Турция рассказала о плюсах ссоры с США
Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания
По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей
Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
Авто
Названы самые популярные иномарки российской сборки
Рейтинг самых популярных у россиян иномарок, собранных на территории страны, составило аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 09:13
Общество
Россиянам показали образец российского электронного паспорта
Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07