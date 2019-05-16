Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $72Газета.Ru 03:21

По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель. Как отмечается, цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,32%, до $62,45.
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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $72 за баррель

Росбалт07:14

Нефть в плену геополитики: котировки продолжат рост

ПРАЙМ07:43

Цены на нефть марки Brent увеличились до $72,18 за баррель

Московский Комсомолец01:25

Рынок нефти продолжает расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Восток

Финмаркет01:28

Цены на нефть растут

RT на русском01:01

Цена на нефть марки Brent превысила $72

Газета.Ru03:21

Нефть «может соскользнуть» к отметке $68

REGNUM14 мая в 02:48
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Политика

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Из-за болезни Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

Болезнь певицы Бритни Спирс может окончательно разрушить её карьеру.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов

Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Россиянки пострадали при авиаударе коалиции в Йемене

Две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане.
Обновлено в 06:49
Общество

Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации

В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:25
Экономика

Работающий в России с 1992 года топ-менеджер ушел с поста главы Metro

Джери Калмис начал работать в России в 1992 году в компании "Вымпел-Коммуникации" в качестве коммерческого директора.
Обновлено в 07:24
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Общество

Принц Гарри принял извинения снимавших его загородный дом папарацци

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

До 1,5 тыс. военных моряков примут участие в параде в честь Дня Балтийского флота

"18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, откроются в полдень в Балтийске парадом войск", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в общей сложности в нем примут участие около 1,5 тыс. военных моряков.
Обновлено в 06:52
Общество

Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм

В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Космос

Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Армия США заказала разработку 100-киловаттного боевого лазера

Консорциум американских компаний Dynetics и Lockheed Martin выиграл тендер Армии США на разработку и сборку первого прототипа боевого тактического лазера мощностью 100 киловатт.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В администрации Докузпаринского района Дагестана проходит обыск

Обыск идет в рамках уголовного дела, которое было ранее возбуждено на руководителя района Абдурагима Алискерова.
Обновлено в 07:07
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Экс-супруга Волочковой подозревают в романе с телеведущей

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой закрутил роман с ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Татарстане сильным порывом ветра сорвало крышу со здания школы

В Кайбицком районе сильным порывом ветра сорвало крышу со здания школы.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Общество

Названы лучшие породы собак для защиты человека

Обновлено вчера в 21:27
Технологии

В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

Обновлено в 07:47
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Политика

Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций

"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Политика

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
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