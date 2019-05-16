Энергетика
Нефть дорожает на фоне растущей напряженности на Ближнем ВостокеFinancial One вчера в 02:15
Несмотря на увеличение запасов США, существует неопределенность в отношении замедления роста предложения нефти на рынке во втором полугодии, что также сказывается на цене. Согласно ежемесячному отчёту ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 году будет выше, чем ожидалось.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Кино
Сколько стоила экранизация «Игры престолов»
Обновлено в 03:28
Политика
Коалиция Рады прекратила свое существование
Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Порошенко уволил своего заместителя
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.
Обновлено в 03:09
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Наука
Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров
Стратосферный планер "Perlan 2", созданный сотрудниками подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна Европы Airbus, протестируют на высоте 27-ми тысячи метров.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В Перми появится робот-чиновник
В администрации Пермского края появится новый сотрудник - робот Promobot четвертого поколения.
Обновлено в 03:25
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Футбол
Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов
19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Здоровье
Брянскую поликлинику посетила помощник министра здравоохранения
Вчера в наш регион наведалась комиссия Минздрава во главе с помощником министра Ириной Андреевой.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
Xiaomi и IKEA работают над столом с поддержкой быстрой беспроводной зарядки
Речь идёт о столе с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Об это рассказал китайский производитель в социальной сети Weibo.
Обновлено в 03:26
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
ФСБ задержала племянника лидера преступного мира России
Обновлено вчера в 12:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине
Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44