Энергетика

Нефть дорожает на фоне растущей напряженности на Ближнем ВостокеFinancial One вчера в 02:15

Несмотря на увеличение запасов США, существует неопределенность в отношении замедления роста предложения нефти на рынке во втором полугодии, что также сказывается на цене. Согласно ежемесячному отчёту ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 году будет выше, чем ожидалось.
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Фьючерс на сырую нефть Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 16 мая составил $72.62 за баррель

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Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
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Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
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Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
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Порошенко уволил своего заместителя

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.
Обновлено в 03:09
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
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Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
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Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

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Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
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Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Стратосферный планер "Perlan 2", созданный сотрудниками подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна Европы Airbus, протестируют на высоте 27-ми тысячи метров.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

В Перми появится робот-чиновник

В администрации Пермского края появится новый сотрудник - робот Promobot четвертого поколения.
Обновлено в 03:25
Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
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Футбол

Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
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Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка

Обновлено в 03:35
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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
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Брянскую поликлинику посетила помощник министра здравоохранения

Вчера в наш регион наведалась комиссия Минздрава во главе с помощником министра Ириной Андреевой.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
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Речь идёт о столе с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Об это рассказал китайский производитель в социальной сети Weibo.
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Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено вчера в 11:14
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Песня "Катюша" стала центром скандала в одном из украинских детских садов в Мелитополе.
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Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
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