Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $72Газета.Ru 03:21
По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель. Как отмечается, цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,32%, до $62,45.
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Авто
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
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Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
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«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира
Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
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Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
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Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
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На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
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Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
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Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Космос
Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии.
Обновлено в 07:55
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
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Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
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Армия и оружие
В честь 316-й годовщины со Дня основания Балтийского флота в Балтийске пройдет военный парад
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Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество
Санкт-Петербург: В МИРе прошел мастер-класс Натальи Романовой
15 мая в рамках проекта "Медиа-волонтер" для молодых и перспективных участников Медиа-школы прошел мастер-класс Натальи Романовой.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
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Происшествия
Аллигатор забрался на авиабазу во Флориде
Крупный аллигатор проник на летное поле авиабазы Макдилл ВВС США в американском городе Тампа (штат Флорида).
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