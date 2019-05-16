Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $72Газета.Ru 03:21

По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель. Как отмечается, цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,32%, до $62,45.
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Почему Саудовской Аравии больше не нужны высокие цены на нефть

RT на русском08:54

Нефть дорожает уже на 1,8% на опасениях вокруг поставок с Ближнего Востока

ПРАЙМ12:31

Цены на нефть Brent упали до $71 за баррель

Экономика сегоднявчера в 02:41

Фьючерс на сырую нефть Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 15 мая составил $71.77 за баррель

АК&М06:54

Цена на нефть марки Brent превысила $72

Газета.Ru03:21

Цены на нефть марки Brent увеличились до $72,18 за баррель

Московский Комсомолец01:25

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $72 за баррель

Росбалт07:14
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Музыка

Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:43
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Музыка

Стали известны первые финалисты «Евровидения»

Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. Лазарев выступит по номером 13. Он исполнит англоязычную песню Scream.
Обновлено вчера в 01:29
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Футбол

Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Наука

Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено в 13:38
Политика

Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Космос

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Здоровье

Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына

Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.
Обновлено в 04:00
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Обновлено в 09:24
Политика

Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры

Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
Обновлено в 20:00
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