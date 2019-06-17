Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний
29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград
Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Политика
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе
В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
Обновлено в 09:09
Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»
«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Общество
Названы самые солнечные города России
Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика
В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»
Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что американское руководство не должно шантажировать Берлин из-за участия в проекте "Северный поток - 2", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:28
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия
Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей
Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
Крымским компаниям разрешили скрывать информацию о руководителях
Правительство разрешило ограничивать в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) доступ к данным о руководителях компаний, расположенных в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 07:51
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14