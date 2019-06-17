Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена нефтяной корзины ОПЕК незначительно снизилась

Росбалт09:55

Цены на нефть перешли к снижению на спаде обеспокоенности из-за нападения на танкеры

ПРАЙМ06:51

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Взгляд.ру02:19

Цены на нефть «подрывает» геополитика

REGNUM06:15

Цены на нефть продолжают расти. Баррель смеси Brent стоит 62 доллара 15 центов

Эхо Москвы01:45

Нефть дешевеет на мировых рынках в понедельник

Московский Комсомолец07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Кино

Объявлены победители «Кинотавра»

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным

Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний

29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Политика

Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему

Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе

В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:09
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Общество

Названы самые солнечные города России

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Политика

В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что американское руководство не должно шантажировать Берлин из-за участия в проекте "Северный поток - 2", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:28
Авто

Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ

Обновлено в 09:16
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия

Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей

Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Происшествия

Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

Обновлено в 09:47
Политика

Крымским компаниям разрешили скрывать информацию о руководителях

Правительство разрешило ограничивать в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) доступ к данным о руководителях компаний, расположенных в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 07:51
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное