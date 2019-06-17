Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Цены на нефть «подрывает» геополитика

REGNUM06:15

Цены на нефть перешли к снижению на спаде обеспокоенности из-за нападения на танкеры

ПРАЙМ06:51

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель, WTI дорожает слабее

Росбалт02:37

Цены на нефть продолжают расти. Баррель смеси Brent стоит 62 доллара 15 центов

Эхо Москвы01:45

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Взгляд.ру02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Роскомнадзор удалил фейки о конфликте в Чемодановке

Обновлено в 05:04
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына

Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Общество

Названы самые солнечные города России

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру

На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Обновлено в 02:45
Общество

Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом

На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.
Обновлено в 04:16
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»

Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Здоровье

Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 06:53
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Гаджеты

Системные платы с чипсетом X570 для новейших процессоров AMD действительно получились очень дорогими

Источник собрал воедино цены на новейшие процессоры Ryzen и системные платы для них.
Обновлено в 04:01
Политика

В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ

Осознанным и закономерным назвал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе желание бывших крымчан, уехавших на Украину до 2014 года, воспользоваться упрощенной процедурой и теперь получить российское гражданство.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Авто

Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8

Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В российском МИД не исключили, что США скоро заявят о выходе из ДВЗЯИ

В Москве не исключают, что США в скором времени заявят, что не считают возможным оставаться в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в МИД РФ.
Обновлено в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное