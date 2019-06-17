Энергетика

Нефть остается под влиянием противодействующих факторовREGNUM 01:37

Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
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Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Взгляд.ру02:19

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель, WTI дорожает слабее

Росбалт02:37

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Нефть остается под влиянием противодействующих факторов

REGNUM01:37

Нефть дорожает на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

ПРАЙМ01:20

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Цены на нефть продолжают расти. Баррель смеси Brent стоит 62 доллара 15 центов

Эхо Москвы01:45
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Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Футбол

Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»

Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба.
Обновлено в 01:47
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения

Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41
Политика

План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре

Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Космос

На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии

Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространённостью рака

Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей

В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Общество

На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Кино

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 19:27
Общество

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов

Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено вчера в 21:08
Авто

Умелец поставил на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser

Архаичный «уазовский» салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же «Лэнд Крузера».
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»

Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Политика

The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене

Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Обновлено в 01:30
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом

Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца

День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского

Полиция арестовала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесение ему множественных ножевых ранений, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено вчера в 18:05
Здоровье

Диетолог рассказал, как легко похудеть за неделю с помощью шоколада

Британский доктор Майкл Мосли рассказал, как можно быстро похудеть, используя физиологические хитрости.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
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