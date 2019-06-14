Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Обновлено в 02:22
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в приставании к коллегам
Как сообщает пресс-служба челябинского управления МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники службы внутренней безопасности обнаружили факт превышения должностных полномочий сотрудником Чебаркульского отделения полиции.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Футбол
Широков считает, что РПЛ стоило сначала уменьшить, а потом расширять
Решение о расширении числа участников РПЛ с 16 до 18, за которое проголосовало большинство участников общего собрания лиги, должен утвердить исполком РФС.
Обновлено в 02:58
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Финансы
Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года
К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Авто
Kia рассекретила внешность нового кроссовера для России
До премьеры нового кроссовера KIA Seltos остаются считанные дни (она состоится уже 20 июня), а KIA, тем временем, продолжает рекламную кампанию выпуском очередного тизерного видео с новинкой.
Обновлено 15 июня в 01:14
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Религия
РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
Обновлено вчера в 04:43
Футбол
Роберто Карлос отдал эффектный пас в благотворительном матче
Обновлено вчера в 22:52