Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Цены на нефть перешли к снижению на спаде обеспокоенности из-за нападения на танкеры

ПРАЙМ06:51

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Цены на нефть продолжают расти

Newvz.ru04:07

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель, WTI дорожает слабее

Росбалт02:37

Цены на нефть продолжают расти. Баррель смеси Brent стоит 62 доллара 15 центов

Эхо Москвы01:45

Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Взгляд.ру02:19

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель

Московский Комсомолец01:19
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Шоу-бизнес

Алсу получила право на повышенную пенсию после скандала на «Голосе»

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Отец Риты Дакоты впервые встретился с внучкой

Заметим, еще в декабре 2018 года Рита Дакота очень сожалела, что у ее отца не было желания видеться ни с ней, ни с внучкой.
Обновлено в 02:31
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Политика

Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице

Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Политика

Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Два дома на юге ДНР повреждены обстрелами ВСУ

Украинские войска в полночь обстреляли курортный поселок Безыменное на юге ДНР, повреждены два дома.
Обновлено в 06:46
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика

Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Космос

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской Лунной исследовательской программы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 02:45
Футбол

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Обновлено в 06:05
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
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