Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Шоу-бизнес
Отец Риты Дакоты впервые встретился с внучкой
Заметим, еще в декабре 2018 года Рита Дакота очень сожалела, что у ее отца не было желания видеться ни с ней, ни с внучкой.
Обновлено в 02:31
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Политика
Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Политика
Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Два дома на юге ДНР повреждены обстрелами ВСУ
Украинские войска в полночь обстреляли курортный поселок Безыменное на юге ДНР, повреждены два дома.
Обновлено в 06:46
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Космос
Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы
Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской Лунной исследовательской программы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Футбол
«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном
Обновлено в 06:38
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43