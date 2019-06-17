Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Нефть дорожает на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

ПРАЙМ01:20

Нефть дорожает из-за эскалации конфликта по поводу взорванных танкеров

Profinance.ru03:00

Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель, WTI дорожает слабее

Росбалт02:37

Цены на нефть продолжают расти. Баррель смеси Brent стоит 62 доллара 15 центов

Эхо Москвы01:45

Нефть подорожала из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке

Взгляд.ру02:19

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель

Московский Комсомолец01:19
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Экономика

Автоконцерны приступили к сборке субсидий

Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Кино

Лена Хиди призналась, что разочарована смертью Серсеи Ланнистер

Британская актриса Лина Хиди в интервью призналась, что изначально она была сильно разочарована концовкой сериала «Игра престолов», а именно смертью своей героини Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 04:29
Политика

Из Казани в Харбин могут открыть прямой авиарейс

Обновлено в 01:20
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Обновлено в 03:54
Политика

Помпео допустил применение военной силы против Ирана

США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Обновлено в 01:54
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото

Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 03:00
Общество

Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 03:33
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене

Как утверждают в Пентагоне, атака с применением SA-7, который "находился примерно в одном километре" от MQ-9, не была эффективной, и беспилотник смог "наблюдать за судном в огне".
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Авто

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Николя Мор - старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault - избран председателем совета директоров АО ''АвтоВАЗ''.
Обновлено в 04:30
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

В «МиГ» сообщили, когда запланирован первый полёт Ил-114-300

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в беседе с РИА Новости сообщил, что первый полёт нового регионального самолёта Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
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