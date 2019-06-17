Энергетика

Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 17 июня в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 15:00 MSK составил $61.76 за баррель

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
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Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
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Общество

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Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
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Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
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Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

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Технологии

Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение

Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
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Автомобиль врезался в остановку в Сочи

Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
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Политика

Путин проведет прямую линию с россиянами

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Обновлено в 17:06
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

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Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Происшествия

Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
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Общество

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Обновлено 17 июня в 12:03
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
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Космос

Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции

Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
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Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
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Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%

Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
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Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Общество

Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
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Samsung запатентовал ноутбук с расширяющимся на 50% экраном

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В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

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Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
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