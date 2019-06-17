Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррельМосковский Комсомолец 17 июня в 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,21%, достигнув $62,14 за баррель.
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Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Подмосковье
Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Сочи
Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин проведет прямую линию с россиянами
Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5%
Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Samsung запатентовал ноутбук с расширяющимся на 50% экраном
В сложенном состоянии экран ноутбука имеет привычное соотношение сторон 16:9, а в разложенном дисплей становится сверхшироким.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38