Энергетика
Цены на нефть продолжают падениеНациональная служба новостей вчера в 14:44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 на бирже в Лондоне снизилась до $61,95 за баррель, передает ТАСС.
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Происшествия
В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Обновлено в 00:35
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
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Здоровье
Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни
Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области
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Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, загорелись один вагон и грузовик, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
В Сочи арестовали старообрядческий храм
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Армия и оружие
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Авто
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К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
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Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Пушков: Зеленский начал получать угрозы
Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:16
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
В Чечне отреагировали на показанный в России фильм "Рокетмен", в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона.
Обновлено в 08:48
Общество
Крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве
Крупнейший книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:57
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Музыка
Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью
Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
Обновлено 30 мая в 23:37
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Игры
В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern
Winter Wyvern добавили в основной клиент Dota Auto Chess после пяти дней в тестовом режиме.
Обновлено в 08:00
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56