Энергетика

Цены на нефть продолжают падениеНациональная служба новостей вчера в 14:44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 на бирже в Лондоне снизилась до $61,95 за баррель, передает ТАСС.
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Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов пятницы

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Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалтвчера в 03:15

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ТАССвчера в 14:53

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Газета.Ruвчера в 13:49

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:05
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Возбуждено уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске

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Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
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В Ленинградской области съехал в кювет автобус, ехавший в Новгород

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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

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Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
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Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
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В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, загорелись один вагон и грузовик, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:28
Общество

В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено в 07:40
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В Судане военные открыли огонь по протестующим

Обновлено в 09:15
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
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Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

У рэпера Нигатива из «Триады» на Кубани пропала пожилая мать

Обновлено в 08:12
Политика

Пушков: Зеленский начал получать угрозы

Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Энергетика

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Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
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В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

В Чечне отреагировали на показанный в России фильм "Рокетмен", в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона.
Обновлено в 08:48
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Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 08:49
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Крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

Крупнейший книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве, сообщает ТАСС.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

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Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью

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Обновлено 30 мая в 23:37
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Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

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Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
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В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern

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Обновлено в 08:00
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Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
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