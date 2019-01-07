Цена на нефть марки Brent выросла на 3%. Об этом свидетельствуют на данные торгов.

Цена на нефть марки Brent подскочила на 3%

Энергетика Энергетика США ожидают рекордных данных по добыче газа за 2018 год США рассчитывают, что добыча газа в стране за 2018 год окажется рекордной по сравнению с предыдущими периодами, сообщает управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA).

Энергетика Энергетика 100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз» Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика Бензин в Кировской области подорожал за первые дни января В Кировской области вновь подорожали цены на бензин.

Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Энергетика Энергетика В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Энергетика Энергетика Рубль укрепился по отношению к доллару, цена на нефть растет После резкого скачка вверх курс доллара по отношению к рублю вновь стабилизировался.

Энергетика Энергетика Тарифы на газ повысились с Нового года Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.

Энергетика Энергетика Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Калининградской области в 2018 году сократилась на 5% По итогам 11 месяцев 2018 года добыча нефти в Калининградской области сократилась на 5%. Всего было добыло 555 тыс. тонн нефти.

Энергетика Энергетика Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть в 2019 году Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs в воскресенье 6 января понизили прогноз цен на нефть на 2019 год, аргументируя свое решение рисками избыточного производства и устойчивостью сланцевой добычи в США.

Энергетика Энергетика За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".

Энергетика Энергетика Туркменистан по дешёвым ценам на бензин занял седьмое место в мире Туркменистан в мировом рейтинге цен на бензин по состоянию на 31 декабря 2018 года занял седьмую строчку.

Энергетика Энергетика Общественный транспорт в Казани может подорожать уже с февраля В Казани ожидается повышение стоимости проезда в городском транспорте.

Энергетика Энергетика Оренбуржцы отмечают рост цен на бензин Оренбуржцы отмечают начавшийся в январе рост цен на бензин и дизельное топливо, литр которого подскочил уже до 48 рублей.