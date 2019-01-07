Энергетика
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Энергетика
США ожидают рекордных данных по добыче газа за 2018 год
США рассчитывают, что добыча газа в стране за 2018 год окажется рекордной по сравнению с предыдущими периодами, сообщает управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA).
Обновлено в 14:30
Энергетика
100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз»
Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.
Обновлено в 06:21
Энергетика
Бензин в Кировской области подорожал за первые дни января
В Кировской области вновь подорожали цены на бензин.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
Рубль укрепился по отношению к доллару, цена на нефть растет
После резкого скачка вверх курс доллара по отношению к рублю вновь стабилизировался.
Обновлено 05 января в 09:02
Энергетика
Тарифы на газ повысились с Нового года
Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.
Обновлено 05 января в 06:00
Энергетика
Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти
На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.
Обновлено 04 января в 21:56
Энергетика
Добыча нефти в Калининградской области в 2018 году сократилась на 5%
По итогам 11 месяцев 2018 года добыча нефти в Калининградской области сократилась на 5%. Всего было добыло 555 тыс. тонн нефти.
Обновлено в 03:21
Энергетика
Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть в 2019 году
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs в воскресенье 6 января понизили прогноз цен на нефть на 2019 год, аргументируя свое решение рисками избыточного производства и устойчивостью сланцевой добычи в США.
Обновлено в 03:49
Энергетика
За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ
Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".
Обновлено в 13:48
Энергетика
Туркменистан по дешёвым ценам на бензин занял седьмое место в мире
Туркменистан в мировом рейтинге цен на бензин по состоянию на 31 декабря 2018 года занял седьмую строчку.
Обновлено в 03:08
Энергетика
Общественный транспорт в Казани может подорожать уже с февраля
В Казани ожидается повышение стоимости проезда в городском транспорте.
Обновлено в 00:27
Энергетика
Оренбуржцы отмечают рост цен на бензин
Оренбуржцы отмечают начавшийся в январе рост цен на бензин и дизельное топливо, литр которого подскочил уже до 48 рублей.
Обновлено вчера в 22:33
Энергетика
Компания из Франции вложит $400 млн в проект по добыче нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $400 млн в совместный с венесуэльской PDVSA проект по добыче нефти на озере Маракайбо.
Обновлено в 16:14