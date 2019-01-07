Энергетика
Цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $57 за баррель
Цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $57 за баррельИнтерфакс01:31
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по Москве снизилась на 3 цента (0,05%), до $57,30 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,27 (0,47%) - до $57,33 за баррель.
Интерфакс01:31
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