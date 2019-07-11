Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Футбол
Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»
Обновлено в 15:19
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники газеты в "Единой России" связали то, что на выборы в Мосгордуму члены фракции пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 13:00
Политика
«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко
Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено в 09:23
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:08
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Экономика
Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн
Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам.
Обновлено в 04:07
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Культура
Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт
Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено в 09:25
Музыка
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского
В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Футбол
Виктория Лопырева высказалась о Собчак и дала ей совет
Обновлено в 13:00
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Авто
В России отзывают три автомобиля Porsche
В России проводится добровольный отзыв трех автомобилей марки Porsche 718 Cayman, 911.
Обновлено в 14:50
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Общество
Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет
По словам Кузьминова, самыми распространенными в России профессиями считаются водитель и продавец, на которые приходится десять процентов рынка.
Обновлено в 00:01
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Экономика
«ДВМП» в сентябре исполнит обязательства перед владельцами рублевых облигаций
"Дальневосточное морское пароходство" выставило оферту по приобретению биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:56