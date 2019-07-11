Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

Взгляд.ру01:23

Цены на нефть пробили $67 за баррель

Газета.Ruвчера в 14:14

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолец01:22

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Financial One02:37

Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель

РБК09 июля в 03:14
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Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

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Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники газеты в "Единой России" связали то, что на выборы в Мосгордуму члены фракции пошли самовыдвиженцами.
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Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
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Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
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Теннис

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:08
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight

Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Экономика

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн

Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам.
Обновлено в 04:07
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Культура

Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
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Музыка

Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом

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Происшествия

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В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Религия

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
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Виктория Лопырева высказалась о Собчак и дала ей совет

Обновлено в 13:00
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
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Зак Снайдер разрабатывает аниме-сериал по скандинавской мифологии

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Авто

В России отзывают три автомобиля Porsche

В России проводится добровольный отзыв трех автомобилей марки Porsche 718 Cayman, 911.
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Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Общество

Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет

По словам Кузьминова, самыми распространенными в России профессиями считаются водитель и продавец, на которые приходится десять процентов рынка.
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Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Экономика

«ДВМП» в сентябре исполнит обязательства перед владельцами рублевых облигаций

"Дальневосточное морское пароходство" выставило оферту по приобретению биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:56
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