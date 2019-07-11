Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррель

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