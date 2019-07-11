Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец 11 июля в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Здоровье
Сомнолог назвал норму по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом
Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.
Обновлено в 06:36
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Общество
В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
Обновлено в 06:41
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Мертвый телеоператор был найден в Петербурге
Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»
Обновлено в 06:07
Наука
Физики впервые в истории запечатлели квантовую запутанность
Чтобы запечатлеть запутанность, физики создали систему, которая сбрасывает потоки запутанных фотонов из квантового источника света на то, что они называют «нетрадиционными объектами».
Обновлено в 05:53
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика
Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже
Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
Обновлено в 03:57
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Клинцевич возмутился разгулом терроризма на Украине
Член комитета Совета Федерации РФ по безопасности Франц Клинцевич ужаснулся анархией, царящей на Украине.
Обновлено в 06:36
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45