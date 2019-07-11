Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец 11 июля в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

Росбалтвчера в 02:43

Нефть дорожает из-за снижения добычи в Мексиканском заливе

News.ruвчера в 02:38

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфаксвчера в 01:15

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:22

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:11

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 12 июля в 15:05 MSK составил $67.75 за баррель

АК&Мвчера в 08:20

Мировые цены на нефть сегодня утром идут вверх

Эхо Москвы11 июля в 01:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

Обновлено в 05:11
Здоровье

Сомнолог назвал норму по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом

Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.
Обновлено в 06:36
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Общество

В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
Обновлено в 06:41
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Мертвый телеоператор был найден в Петербурге

Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Происшествия

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»

Обновлено в 06:07
Наука

Физики впервые в истории запечатлели квантовую запутанность

Чтобы запечатлеть запутанность, физики создали систему, которая сбрасывает потоки запутанных фотонов из квантового источника света на то, что они называют «нетрадиционными объектами».
Обновлено в 05:53
Происшествия

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика

Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже

Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Футбол

Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
Обновлено в 03:57
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Клинцевич возмутился разгулом терроризма на Украине

Член комитета Совета Федерации РФ по безопасности Франц Клинцевич ужаснулся анархией, царящей на Украине.
Обновлено в 06:36
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 04:30
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