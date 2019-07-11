Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррель

Политика Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Происшествия Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.

Здоровье Младенец с почерневшим лицом перепугал пользователей Сети В США пользователи Сети затравили жительницу Флориды за рождение "уродливого ребенка", сообщает Metro.

Политика Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.

Шоу-бизнес Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.

Общество На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.

Здоровье В Подмосковье обнаружен пациент с половиной мозга По информации московских СМИ, недавно в подмосковную клинику поступил мужчина, у которого медики диагностировали полное отсутствие левого полушария головного мозга.

Спорт Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности Голландка Сифан Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако и побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров).

Общество Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок В Минпромторге в ответ сказали, что все командировки проверяла Счетная палата, а сам министр отметил, что в командировках приобретались те номера, которые на тот момент были свободны.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.