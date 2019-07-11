Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель

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Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

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Самую старую полностью сохранившуюся лилию обнаружили в Бразилии

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На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
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По информации московских СМИ, недавно в подмосковную клинику поступил мужчина, у которого медики диагностировали полное отсутствие левого полушария головного мозга.
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Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

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В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
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