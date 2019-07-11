Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице
Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Младенец с почерневшим лицом перепугал пользователей Сети
В США пользователи Сети затравили жительницу Флориды за рождение "уродливого ребенка", сообщает Metro.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин
Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Здоровье
В Подмосковье обнаружен пациент с половиной мозга
По информации московских СМИ, недавно в подмосковную клинику поступил мужчина, у которого медики диагностировали полное отсутствие левого полушария головного мозга.
Обновлено в 13:00
Спорт
Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности
Голландка Сифан Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако и побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров).
Обновлено в 16:04
Общество
Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок
В Минпромторге в ответ сказали, что все командировки проверяла Счетная палата, а сам министр отметил, что в командировках приобретались те номера, которые на тот момент были свободны.
Обновлено в 15:31
Здоровье
5 причин, которые заставят вас навсегда отказаться от блинов
Рассказываем, почему вам стоит отказаться от них прямо сейчас.
Обновлено в 09:59
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено в 13:05
Религия
Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 02:06