Энергетика

Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррельРосбалт 02:43

Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $66,1-$67,5 за баррель».
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Нефть дорожает из-за снижения добычи в Мексиканском заливе

News.ru02:38

Нефть вблизи 6-недельных пиков на фоне шторма в Мексиканском заливе, напряженности на Б.Востоке

Financial One02:37

Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель

РБК09 июля в 03:14

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолец01:22

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11

Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

Росбалт02:43
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Обновлено в 02:09
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать

В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
Обновлено в 03:27
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Обновлено в 02:37
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Интернет

Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал возможное число площадок для опроса по храму

Обновлено в 03:42
Финансы

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Баскетбол

ЦСКА попрощался с Серхио Родригесом

Вместе с ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, двукратным чемпионом Единой лиги, MVP четырех матчей «Финала четырех» Единой лиги-2018 и MVP Матча всех звезд Единой лиги-2019.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

Полузащитник «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив»

Руководство московского «Локомотива» не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейенорда» Ренато Тапиа, сообщает портал Voetbal International.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Авто

В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes

Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе

Компания-отловщик косаток, которых держали в "китовой тюрьме", "Сочинский дельфинарий" подала в Приморский краевой суд апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, назначившего ей штраф в 37,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 03:23
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
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