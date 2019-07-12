Энергетика
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четвергаБанки.ру вчера в 01:07
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,23 доллара и составили 60,2 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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