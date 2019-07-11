Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Стоимость нефти Brent повышается, но темпы роста замедлились

Росбалт08:06

Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

Взгляд.ру01:23

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолец01:22

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11

Нефть вблизи 6-недельных пиков на фоне шторма в Мексиканском заливе, напряженности на Б.Востоке

Financial One02:37

Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель

РБК09 июля в 03:14
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Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку

Обновлено в 08:29
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Кино

Обнаружены три неизданных сценария Стэнли Кубрика

В Великобритании обнаружили неизданные рукописи кинорежиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.
Обновлено в 13:21
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика

Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Общество

Стало известно, когда в Москву вернется жара

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".
Обновлено в 14:04
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы

"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Один из туристов с перевернувшегося в КЧР катамарана погиб

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Политика

Путин предлагает назвать улицу в Петербурге именем Алферова

Президент России Владимир Путин предложил назвать одну из улиц в Петербурге именем ученого Жореса Алферова.
Обновлено в 13:23
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Закладка корабля прошла в рамках IX Международного военно-морского салона.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
Обновлено в 16:13
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Футбол

Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Политика

Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Авто

Кроссовер Jetta VS5 оценили существенно дешевле Volkswagen Tharu

Компания Volkswagen объявила цены и комплектации бюджетного паркетника Jetta VS5.
Обновлено в 06:00
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