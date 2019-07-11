Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец 11 июля в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть снова выросла в цене

Finam.Ruвчера в 12:06

Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

Взгляд.рувчера в 01:23

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:22

Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

Росбалтвчера в 02:43

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфаксвчера в 01:15

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:11

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 12 июля в 15:05 MSK составил $67.75 за баррель

АК&Мвчера в 08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Политика

Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ

Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Здоровье

Как творог влияет на здоровье почек, объяснили врачи

В любом случае, стоит всегда помнить, что при любых проблемах со здоровьем обязательно следует проконсультироваться с врачами.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Баскетбол

Энтони Дэвис выбрал игровой номер в «Лейкерс»

Обновлено в 03:19
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля

Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»

В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

Малахов пополнил базу «Миротворца»

Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей

Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Авто

Прошла официальная премьера новой Mazda 3

12 июля в Loft Hall на территории Москвы прошла российская премьера новой Mazda 3. Известно, что продавать новую генерацию популярной японской машины начнут уже конце текущего месяца.
Обновлено вчера в 17:15
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Политика

КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста

Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.
Обновлено в 00:01
Экономика

Лучшее за неделю: банк случайно «похоронил» клиента, выгодных вкладов становится все меньше

Выгодных предложений становится все меньше.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное