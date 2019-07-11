Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию
В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено в 11:02
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят кино
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 21:57
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Общество
Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено в 16:09
Общество
Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян
Изменения коснутся около 4 млн российских работников. Известно, что МРОТ увеличится на 850 рублей уже в следующем году.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали
По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Экономика
АЛРОСА реализовала крупные алмазы на $8,2 млн на аукционе в Израиле
АЛРОСА провела аукцион по продаже крупных алмазов в Израиле, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 21:25
Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Музыка
Представлен клип на песню «Это любовь» дочери Алсу и Максима Ержана
Несмотря на все перипетии с конкурсом, никто не сможет сказать, что у детей не таланта, в чем можно убедиться, посмотрев их совместный клип.
Обновлено в 22:00
Политика
Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину
Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
Обновлено в 19:54
Кино
Первый тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210» появился в Сети
Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 03:26
Здоровье
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
Обновлено в 16:10
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Общество
Массовые объявления о поверке водосчетчиков
В извещении выделена черным фраза: «Жители должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления».
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Общество
Жилкомхоз марку держит
Надёжно зарекомендовав себя полноценным качеством выполняемых контрактов и подрядов, предприятие старается держать марку, неизменным и обстоятельным критерием своей работы считая отсутствие жалоб среди населения и системных заказчиков.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46