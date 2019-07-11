Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $67,22 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,31%, достигнув $67,22 за баррель.
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Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

Росбалт02:43

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 12 июля в 15:05 MSK составил $67.75 за баррель

АК&М08:20

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолец01:22

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15

Нефть дорожает из-за снижения добычи в Мексиканском заливе

News.ru02:38

Мировые цены на нефть сегодня утром идут вверх

Эхо Москвывчера в 01:15

Стоимость нефти Brent достигла 66 долларов

Аргументы и Факты10 июля в 11:12
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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию

В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено в 11:02
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика

Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят кино

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 21:57
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено в 16:09
Общество

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Изменения коснутся около 4 млн российских работников. Известно, что МРОТ увеличится на 850 рублей уже в следующем году.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Обновлено в 18:21
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Экономика

АЛРОСА реализовала крупные алмазы на $8,2 млн на аукционе в Израиле

АЛРОСА провела аукцион по продаже крупных алмазов в Израиле, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 21:25
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Музыка

Представлен клип на песню «Это любовь» дочери Алсу и Максима Ержана

Несмотря на все перипетии с конкурсом, никто не сможет сказать, что у детей не таланта, в чем можно убедиться, посмотрев их совместный клип.
Обновлено в 22:00
Политика

Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину

Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
Обновлено в 19:54
Кино

Первый тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210» появился в Сети

Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 03:26
Здоровье

В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан

Обновлено в 16:10
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Общество

Массовые объявления о поверке водосчетчиков

В извещении выделена черным фраза: «Жители должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления».
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Общество

Жилкомхоз марку держит

Надёжно зарекомендовав себя полноценным качеством выполняемых контрактов и подрядов, предприятие старается держать марку, неизменным и обстоятельным критерием своей работы считая отсутствие жалоб среди населения и системных заказчиков.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Обновлено в 08:26
Общество

Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

Обновлено в 06:38
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
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