Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $65,51 за баррельМосковский Комсомолец 24 июня в 01:41
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,48%, достигнув $65,51 за баррель.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Обновлено в 00:38
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено 25 июня в 23:05
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Саакашвили призвал украинцев пить грузинское вино
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал помочь Грузии, страдающей от российских санкций.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено 25 июня в 11:23
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено вчера в 08:06
Культура
С 1 сентября в российских школах появятся культурные нормативы
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Что делать, если новые сотрудники — ваше «слабое звено»: ОПЫТ компании «ИТЕКО»
Планировалось открытие новых офисов, автопарк компании за год должен был вырасти вдвое — до 1200 автомобилей.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва
Как уточняет ТАСС, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун потратила 6 миллионов долларов на новый дом
Личное имение обошлось кинозвезде в 6,2 миллиона долларов. Новый дом актрисы располагается на большом участке земли в два акра.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале
Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 18:30