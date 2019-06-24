Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $65,51 за баррельМосковский Комсомолец 24 июня в 01:41

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,48%, достигнув $65,51 за баррель.
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Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

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Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

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Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

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Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель

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Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $66 за баррель

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Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

РБК01:58
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Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Кино

Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

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Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

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Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
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«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
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Игры

В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
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Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено в 03:32
Авто

В России снизились продажи LCV с пробегом

За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено в 20:18
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения

С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено в 06:11
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:11
Экономика

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика

МВД России заочно предъявило обвинение Плахотнюку

Министерство внутренних дел России сообщило, что бывшему лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.
Обновлено в 09:42
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Здоровье

В Пензе на станции «скорой помощи» планируется поэтапное увеличение зарплаты

Обращение сотрудников "скорой помощи" еще в прошлом месяце рассмотрела и взяла под свой контроль врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Силы ПНС Ливии захватили город к югу от Триполи

Обновлено в 20:27
Здоровье

В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Политика

Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США

В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Российские военные покидают Венесуэлу

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:45
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