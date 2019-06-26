Энергетика

Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррельМосковский Комсомолец 00:37

В начале торгов в среду на мировых рынках наблюдается рост нефтяных котировок. Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая.
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Представленный в далеком 1987 году концепт внедорожного минивэна Chevy Blazer XT-1 мог похвастать 4,3-литровым двигателем V6 мощностью 202 л.с. (339 Нм момента), 4-ступенчатым «автоматом», полностью независимой подвеской, полным приводом, а также рулевым управлением всеми колесами.
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В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

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Обновлено в 12:56
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В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

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