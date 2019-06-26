Энергетика
Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррельМосковский Комсомолец 00:37
В начале торгов в среду на мировых рынках наблюдается рост нефтяных котировок. Североморская нефть Brent стоит дороже 66 долларов за баррель впервые с 30 мая.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
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«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии
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Армия и оружие
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Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Возвращение России в ПАСЕ откладывается
Группа депутатов ПАСЕ, включая представителей Украины, опротестовали полномочия делегации РФ - на рассмотрение этого вопроса есть 24 часа В ночь с 24 на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет делегации России вернуться к работе.
Обновлено вчера в 04:53
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ
Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
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Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Единоборства
Куруглиев завоевал золото в вольной борьбе на Европейских играх
На проходящих в Минске Европейских играх в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг золото завоевал россиянин Даурен Куруглиев.
Обновлено в 13:29
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника
Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
Обновлено в 13:00
Авто
Chevy Blazer XT-1 или концепт внедорожного минивэна
Представленный в далеком 1987 году концепт внедорожного минивэна Chevy Blazer XT-1 мог похвастать 4,3-литровым двигателем V6 мощностью 202 л.с. (339 Нм момента), 4-ступенчатым «автоматом», полностью независимой подвеской, полным приводом, а также рулевым управлением всеми колесами.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
В Московской области произошло отравление девяти пациентов больницы посёлка Ржавки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Разработка новой боевой экипировки «Сотник» стартует в 2020 году
Разработка экипировки для российских бойцов, которая придет на смену проекту «Ратник», стартует в 2020 году.
Обновлено в 10:47
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Общество
Принц Уильям заявил, что поддержит своих детей, если они окажутся нетрадиционной сексуальной ориентации
Наследник британского трона добавил, что видит сложность лишь в том, как отреагирует на подобную ситуацию общество, ведь принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи как представители королевской семьи всегда будут оставаться в центре внимания.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку
Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
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В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05