Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

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